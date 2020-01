Mislukte ontsnappingspoging uit gevangenis in Zutphen

Een ontsnappingspoging uit de gevangenis in Zutphen is mislukt. Er is niemand weg, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De politie zette de omgeving van de gevangenis af nadat in een busje bij de gevangenis brand was ontstaan.

Volgens De Telegraaf probeerde Omar L. uit de gevangenis te ontsnappen, maar dat kon de justitie-woordvoerder niet bevestigen. L. werd vorig jaar veroordeeld tot levenslang voor zijn aandeel in verschillende moorden en pogingen daartoe in het Amsterdamse criminele milieu.

De brand in het busje is inmiddels geblust. Twee wegen rond de gevangenis zijn afgesloten. Agenten met kogelwerende vesten lopen rond en ook vliegt er een helikopter boven het gebied. De politie is met zo'n tien wagens aanwezig.

