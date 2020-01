Ongelukken in Gelderland en Friesland vanwege gladheid

In delen van het land was het vanochtend glad op de weg door nachtvorst. De gladheid leidde in Gelderland en Friesland tot ongelukken.

In het Gelderse Wekerom sloeg een auto over de kop. De wagen raakte zwaar beschadigd maar de twee inzittenden kwamen met de schrik vrij, meldt Omroep Gelderland.

Bij Marsum, in Friesland, gleed een auto in een bocht rechtdoor en belandde in een sloot. Omrop Fryslân meldt dat ook op de A31 een auto van de weg raakte. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Code geel

Het KNMI had met code geel voor de gladheid gewaarschuwd. Rond 10.00 uur waren de problemen voorbij.

Morgen kan het opnieuw glad worden.