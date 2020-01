'Amsterdamse crimineel Khalid J. gearresteerd in Dubai'

J. zou een handlanger zijn geweest van Gwenette Martha, de crimineel die in 2014 werd geliquideerd. Ook behoorde hij tot het 'middenkader' van het criminele netwerk rond 'Rico de Chileen', schrijft Het Parool. Rico de Chileen is de bijnaam van Richard R., die banden had met onder anderen Ridouan Taghi. Taghi werd in december opgepakt in Dubai.

Volgens Het Parool speelde J. van december 2013 tot december 2014 en belangrijke rol in het netwerk rond 'Rico de Chileen'. In die periode werd onder anderen crimineel Alex Gillis geliquideerd. Ook was de organisatie waarschijnlijk betrokken bij de 'vergismoord' op Stefan Regalo Eggermont in Amsterdam.

Overigens is J. niet aangeklaagd voor concrete liquidaties, maar alleen voor lidmaatschap van een criminele organisatie, schrijft Het Parool. Het Openbaar Ministerie laat in een reactie aan de NOS weten in het belang van het onderzoek geen mededelingen te doen over de zaak.

