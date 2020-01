Internationale kopstukken naar Libië-top Berlijn, premier Sarraj sceptisch

Voorafgaand aan de topontmoeting in Berlijn over het door burgeroorlog verscheurde Libië, heeft de Libische premier Sarraj zijn twijfel geuit over de intenties van zijn rivaal, generaal Haftar. "Op grond van onze langdurige ervaring met hem hebben wij onze twijfels over de ernst en de oprechtheid aan de andere zijde", zei de premier van de door de VN erkende regering. "Iedereen weet dat hij tegen elke prijs aan de macht wil komen." Sarraj noemde de naam van Haftar niet.

Vanmiddag om 13.30 uur begint in Berlijn het streng beveiligde topoverleg tussen de twee rivalen en de direct betrokken landen in de ambtswoning van bondskanselier Merkel. Doel van de bespreking is het verstevigen en verlengen van het staakt-het-vuren dat op 11 januari van kracht werd in Libië. Ook moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt over de naleving van het wapenembargo tegen de strijdende partijen.

Prominente deelnemers

Bij het overleg zijn prominente vertegenwoordigers van zo'n tien landen aanwezig, onder wie de Russische president Poetin en de Turkse president Erdogan, de Franse premier Macron en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo.

Erdogan zei bij zijn vertrek naar Berlijn concrete resultaten te verwachten van de Berlijnse top. Turkije geeft actieve steun aan de machteloze regering-Sarraj. Die wist de afgelopen tijd weinig weerwerk te bieden aan de troepen van Haftar die inmiddels grote delen van het zuiden en oosten in handen heeft. Haftar weet zich gesteund door onder andere Rusland, Egypte en Saudi-Arabië.

Het bestand is de afgelopen week herhaaldelijk geschonden. Gisteren blokkeerden de troepen van Haftar de belangrijkste Libische havens, waardoor olietankers niet konden uitvaren. De economie van Libië drijft grotendeels op de inkomsten van de olie-export.

Handen af van olie-installaties

In een ontwerp van het slotdocument van de top van vandaag staat dat alle partijen zich moeten onthouden van aanvallen op olie-installaties en andere faciliteiten. Ook wordt het staatsoliebedrijf aangewezen als de enige legitieme verkoper van Libische olie.

Wie is wie in het conflict, en waar gaat de strijd over? Een korte uitleg: