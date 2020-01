Acht doden bij brand in Tsjechisch verzorgingshuis

Bij een brand in een Tsjechisch verzorgingshuis voor mensen met een beperking zijn acht doden gevallen. Meldingen over het aantal gewonden lopen uiteen van zeven tot dertig. Kort voor 05.00 uur vanmorgen brak de brand uit in het tehuis in Vejprty in het noordwesten van het land. Onder de slachtoffers zijn zowel bewoners als personeelsleden.

Alle bewoners moesten uit het huis worden geëvacueerd. Zeven brandweerauto's, waaronder twee uit Duitsland, kwamen naar het grensstadje om het vuur te bestrijden. Vanwege het slechte weer konden de hulpdiensten geen helikopter inzetten.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend, zegt de brandweer.