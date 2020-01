Wekdienst van 19/1: Libiëtop in Berlijn en wedstrijden van PSV en Ajax

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Berlijn is een grote top over Libië. Onder meer de presidenten Poetin, Erdogan en Macron en de strijdende Libische partijen praten over hoe het verder moet in het Noord-Afrikaanse land.

In de Eredivisie zijn vandaag vier wedstrijden, waaronder VVV tegen PSV (12.15 uur) en Ajax-Sparta (14.30 uur).

In Amersfoort gaat een amateurfilmpje in première met kleurenbeeld uit de Tweede Wereldoorlog. De beelden doken onlangs op, het is het enige beeld in kleur dat tijdens de oorlog in Amersfoort werd gefilmd.

Wat heb je gemist?

In de impeachment-zaak tegen de Amerikaanse president Trump is de naam van een Nederlander opgedoken: Anthony de Caluwé. Hij zou de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne hebben gevolgd, Marie Yovanovitch. Zij moest haar post voortijdig verlaten en zei later dat ze door de regering van Trump werd tegengewerkt.

Wat er in Oekraïne precies is gebeurd is relevant voor de impeachment-zaak, omdat die draait om de vraag of Trump de Oekraïense president onder druk heeft gezet om een onderzoek naar zijn rivaal Joe Biden te starten.

Ander nieuws uit de nacht:

Australië pompt geld in toerismesector na verwoestende bosbranden. De Australische premier Morrison maakt miljoenen vrij om de toerismesector te helpen herstellen. Hij zegt dat de sector voor de grootste uitdaging staat in de recente geschiedenis.

Stadsbus Tilburg vliegt spontaan in brand. Een stadsbus van Arriva is gisteravond in brand gevlogen toen de bus stond te wachten voor een stoplicht, mogelijk door een technisch mankement. De buschauffeur heeft de tien passagiers snel uit de bus gehaald.

Nieuwe stakingen dreigen bij Lufthansa. Klanten van de Duitse luchtvaartmaatschappij kunnen opnieuw te maken krijgen met annuleringen en vertragingen, alleen is nog niet duidelijk wanneer. De Duitse vakbond voor cabinepersoneel wil dat medewerkers van Lufthansa meer loon krijgen en betere werkomstandigheden.

'Johnson wil Britse Hogerhuis verplaatsen naar Noord-Engeland': Daarmee zou Johnson een belofte willen inlossen om meer te investeren in Noord-Engeland.

En dan nog even dit:

Zangeres Floor Jansen, frontvrouw van de Finse symfonische metalband Nightwish, heeft de Popprijs 2019 gewonnen op het Groningse festival Noorderslag. In Nederland werd Jansen bekend door haar deelname aan het tv-programma Beste Zangers. Ze kon zelf niet bij het festival aanwezig zijn, maar zei in een videoboodschap "verschrikkelijk vereerd" te zijn met de prijs: