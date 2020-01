Nieuwe stakingen dreigen bij Lufthansa

Vliegtuigpassagiers die hebben geboekt bij Lufthansa kunnen te maken krijgen met annuleringen en vertragingen. De Duitse vakbond voor cabinepersoneel UFO heeft nieuwe stakingen aangekondigd bij de luchtvaartmaatschappij, om hun eisen voor meer loon en betere werkomstandigheden kracht bij te zetten.

Wanneer de stakingen plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Woensdagmiddag is er een persconferentie van de bond, die naar eigen zeggen meer dan 30.000 werknemers in de luchtvaart vertegenwoordigt.

De vakbonden liggen al langer overhoop met Lufthansa. Daarom werd er begin november ook al gestaakt. De vliegmaatschappij moest toen honderden vluchten schrappen. Vorige maand staakte cabinepersoneel van GermanWings, ook onderdeel van het Lufthansaconcern.

Bemiddelingspogingen tussen beide partijen hebben tot nu toe weinig opgeleverd.