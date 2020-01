'Johnson wil Britse Hogerhuis verplaatsen naar Noord-Engeland'

De Britse premier Boris Johnson wil het House of Lords, het Britse Hogerhuis, permanent verhuizen naar de Noord-Engelse stad York. Dat meldt The Sunday Times. Volgens de krant zou Johnson hiermee een belofte willen inlossen om meer te investeren in Noord-Engeland.

De Britse politiek praat al jaren over de toekomst van het Palace of Westminster in Londen, waar zowel het Lager- als het Hogerhuis onderdak heeft. Het gebouw is toe aan een renovatie, waardoor beide Kamers in ieder geval tijdelijk elders gehuisvest moeten worden.

Bij de parlementsverkiezingen van vorige maand wisten de Conservatieven van premier Johnson flink wat zetels te winnen in Noord-Engeland, waar van oudsher juist Labour het beter deed. Om het succes vast te houden, zou Johnson volgens The Sunday Times de huisvesting van het House of Lords aan York willen 'geven'. Het gebied kan wel een impuls gebruiken: Noord-Engeland heeft economisch erg te lijden gehad onder de financiële crisis en de neergang van zware industrieën.

Er zou ook al een locatie op het oog zijn om een nieuw gebouw neer te zetten: een braakliggend terrein in de buurt van het treinstation van York, dat al in handen is van de overheid.

Na York zou Birmingham, de op een na grootste stad van het Verenigd Koninkrijk, volgens de krant een tweede optie zijn om het Hogerhuis te huisvesten.