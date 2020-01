Stadsbus Tilburg vliegt spontaan in brand

In Tilburg is een stadsbus van Arriva in brand gevlogen. Dat gebeurde rond 21.00 uur op de rondweg Ringbaan Oost. De buschauffeur haalde de tien aanwezige passagiers snel uit de brandende bus, meldt Omroep Brabant. Niemand raakte gewond.

De bus stond te wachten voor het stoplicht op de kruising van de Ringbaan Oost en de Van Meterenstraat. Eerst kwam er rook uit de motor, waarna het voertuig in brand vloog.

De brandweer heeft het vuur in het motorcompartiment geblust. Mogelijk is de brand ontstaan door een technisch mankement.