Tientallen doden bij aanval op militair trainingskamp in Jemen

In Jemen zou een militair trainingskamp zijn aangevallen door Houthi-rebellen. Daarbij zijn volgens Jemenitische functionarissen zeker 25 militairen omgekomen. Volgens de Saudische staatstelevisie kwamen zeker 60 mensen om het leven.

De door Iran gesteunde rebellen vielen naar verluidt aan met drones en vuurden raketten af. Het trainingskamp ligt ongeveer 100 kilometer ten oosten van de hoofdstad Sanaa, die sinds 2014 in handen is van Houthi-rebellen. Bij de aanval, die nog niet is opgeëist, viel ook een onbekend aantal gewonden.

Burgerdoden in Hodeida

Na een relatief rustige periode zijn de gevechten in het gebied de laatste tijd weer opgelaaid. Het regeringsleger, dat wordt gesteund door een militaire coalitie onder leiding van Saudi-Arabië, voerde zaterdag aanvallen uit op stellingen van rebellen. Bij deze gevechten kwamen volgens overheidsfunctionarissen aan beide kanten 22 mensen om.

Ook bij de belangrijke havenstad Hodeida waren er schermutselingen. Daarbij kwamen behalve een aantal militairen ook twee burgers om het leven, meldt persbureau AP.

Bij de voortwoedende burgeroorlog zijn volgens hulporganisaties ruim 100.000 mensen gedood of omgekomen van de honger. Het land begeeft zich volgens de VN nog altijd op de rand van een hongersnood, zeven miljoen mensen zijn ondervoed.

Bekijk hier een uitleg over de strijd in Jemen: