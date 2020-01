Relschoppers belagen politie in Groningen

In de binnenstad van Groningen hebben ongeveer zestig relschoppers agenten belaagd met stenen en flessen. Daarbij raakte een agent gewond. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en voerde een charge uit om de groep uiteen te drijven.

"De groep was vervelend en er ontstonden vechtpartijen op verschillende plekken in de Herestraat", twitterde de politie. Na de charge verspreidde de groep zich, maar kwam even later terug. "De oorzaak van de ruzies is onbekend", aldus de politie.

Er zijn twee mensen aangehouden.