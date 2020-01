Tientallen gewonden bij protesten in Libanon

In de Libanese hoofdstad Beiroet zijn tientallen demonstranten gewond geraakt bij botsingen met ordetroepen. Tijdens een mars van duizenden demonstranten tegen de heersende elite braken rellen uit.

Er werd met stenen en vuurwerk gegooid naar de politie en ook metalen hekken en verkeersborden werden uit de grond gerukt en naar de politie gegooid. De ordetroepen zetten traangas en waterkanonnen in om de menigte uiteen te drijven.

Volgens het Rode Kruis zijn 30 mensen in het ziekenhuis behandeld. Nog eens 45 andere gewonden konden ter plekke worden geholpen.

Orde herstellen

Betogers uit alle lagen van de bevolking gingen de afgelopen weken de straat op om hervorming van het politieke systeem te eisen. Ook demonstreerden ze tegen de in hun ogen corrupte regering.

Onder druk van de protesten kondigde premier Said Hariri eind oktober zijn ontslag aan. Een nieuwe regering is nog niet gevormd. De protesten hebben de ergste politieke en economische crisis veroorzaakt sinds het einde van de burgeroorlog, 30 jaar geleden. De waarde van het Libanese pond is aanzienlijk gedaald.

President Aoun heeft nu het leger opdracht gegeven de orde te herstellen