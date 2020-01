American dream voor Belgische filmmakers Adil en Bilall

Eigenzinniger

De filmscene in Vlaanderen en Wallonië is verschillend, maar in beide delen van België zijn fimmakers eigenzinniger, zegt El Arbi. "Ze durven meer echt eigen artistieke keuzes te maken. In Nederland heb ik het gevoel dat het heel commercieel is, dat ze alleen kijken naar aantallen kijkers, en niks anders dan dat."

Maar Bad Boys for Life is toch ook een commerciële film? "Ja, dat is waar, We gaan niet proberen een Palme d'Or op het filmfestival in Cannes te winnen. De bedoeling is dat de film een zo breed mogelijk publiek bereikt, dat het een commercieel succes is, en aan de andere kant proberen we er ook een klein beetje ziel en emotie in te steken."