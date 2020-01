Groningse kerk dicht na vallen puin uit plafond

De hervormde kerk in Oostwold is voorlopig hermetisch afgesloten. Schoonmakers vonden afgelopen week puin op de vloer, dat van het plafond was gevallen.

"Er is direct actie ondernomen", zegt koster Jan Kolk bij RTV Noord.

De kerk schakelde deskundigen in van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen; dat is de commissie die in opdracht van de overheid onderzoekt welke schade is ontstaan door gaswinning in het gebied.

Gisteren deed de commissie een eerste onderzoek. "Ze zijn door de hele kerk geweest. Conclusie was dat het niet veilig is om er zondag met zoveel mensen te zitten. Dit is wel een domper", aldus de koster. "Ik denk zelf dat het wel meevalt. Maar je wilt het ook niet meemaken dat iemand iets op zijn hoofd krijgt."

Bijbeltjes en liedboeken

Maandag wordt de kerk verder geïnspecteerd. "Ik denk dat het wel reëel is dat we daarna weer open kunnen. Ze zien gauw waar het vandaan komt, of het wel of geen aardbevingsschade is. Het kan ook door vocht komen."

De kerkdienst van morgen wordt gehouden in een ander gebouw in Oostwold. Een aantal kerkgangers kan de psalmen niet meezingen, verwacht Kolk: "Van veel mensen liggen de bijbeltjes en liedboeken nog in de kerk. Maar daar mag dus niemand meer naar binnen."