Metro Parijs gaat na staking van 46 dagen weer rijden

De metro in Parijs gaat weer rijden. Vanaf maandag is de staking voorbij, nadat 46 dagen onafgebroken het werk was neergelegd; een record.

De grootste vakbond bij het metrobedrijf wil nu "op andere manieren gaan actievoeren". Hoe ze dat willen doen, is nog onbekend.

"We zijn vastberaden om door te gaan met acties tegen de onrechtvaardige pensioenhervorming", liet vakbond UNSA-RATP in een verklaring weten.

Enorme omzetverliezen

Op het Franse spoor wordt nog wel gestaakt tegen de pensioenhervormingen van president Macron. Maar de animo van de actievoerders neemt wel af. De meeste treinen rijden weer.

De afgelopen weken begon de publieke opinie zich tegen de staking bij metro en treinen te keren. Bij het begin, op 5 december, was er nog volop steun. Maar naarmate het langer duurde, groeide de overlast. Op universiteiten werden examens uitgesteld, hotels en restaurants meldden enorme omzetverliezen.

Uit een peiling van deze week bleek dat de meeste Fransen nog steeds achter de opvattingen van de stakers staan, maar dat 57 procent ook vindt dat de acties nu moeten stoppen.

Opsteker voor Macron

Voor president Macron is het einde van de metrostaking een enorme opsteker. Afgelopen week besloot de grootste landelijke vakcentrale, de CFDT, al om niet langer mee te doen aan landelijke demonstraties. De CFDT deed dat na een toezegging van de regering: het plan om de Fransen voortaan tot hun 64ste te laten werken werd in de ijskast gezet.

De regering en de CFDT onderhandelen nu over alternatieve maatregelen om de pensioenen in Frankrijk betaalbaar te houden. Die gesprekken gaan tot eind april duren.