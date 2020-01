Betogers belagen theater, Macron onder politiebegeleiding weggeleid

Tientallen demonstranten hebben een theaterbezoek van president Macron verstoord. Op video's op sociale media is te zien hoe betogers het Théâtre des Bouffes du Nord in het noorden van Parijs proberen binnen te dringen.

Macron was met zijn vrouw naar de voorstelling La Mouche (The Fly) gegaan, toen hij werd herkend door een activist. Die riep mensen via Twitter op om naar het theater te komen.

Rond 22.00 uur stond een kleine menigte voor het gebouw. Ze scandeerden leuzen tegen de geplande hervormingen van het Franse pensioenstelsel en riepen de president op om af te treden.