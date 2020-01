Zelf geknutselde batterijen, waterstof in de tuin: verduurzaming vaak onveilig

Batterijen van elektrische auto's die aan elkaar worden gekoppeld en gebruikt worden als thuisbatterijen en mensen die brandjes in fietsaccu's blussen met een tuinslang. Nils Rosmuller van het Instituut Fysieke Veiligheid hoort steeds extremere verhalen over bewoners die zelf gaan experimenteren met nieuwe vormen van energie. "Hartstikke gevaarlijk omdat er giftige stoffen bij vrijkomen", waarschuwt hij.

In steeds meer woonwijken starten experimenten met nieuwe vormen van energie die het aardgas gaan vervangen. Maar wetgeving hiervoor is er in veel gevallen nog niet. "Het woord veiligheid komt nauwelijks voor in de beleidstukken", zegt Rosmuller.

Burgemeester Van Belzen van de gemeente Barendrecht is namens regio Rijnmond verantwoordelijk voor veilige verduurzaming. Ook volgens hem is de veiligheid rond nieuwe technieken zoals waterstof en huisbatterijen nu nog niet goed geregeld. "Dat voelt niet goed en dat gaat een keer mis."

Hij pleit voor het delen van kennis over nieuwe technieken en veel meer aandacht voor veiligheid bij de energietransitie.

Waterstofhuis

Hoe goed het is om meer oog voor veiligheid te hebben is te zien bij een waterstofproject in het Zuid-Hollandse Stad aan 't Haringvliet. In een nieuwbouwwijk staat het eerste waterstofhuis van de Benelux. De opgewekte zonnestroom wordt opgeslagen in vaten met 1200 liter waterstof die in de tuin staan. De warmte van de gekoppelde installatie wordt onder meer gebruikt om water te verwarmen.

Waterstof is explosief, geurloos en een stuk vluchtiger dan aardgas. "De buren vonden het wel spannend", vertelt ontwikkelaar Jean-Paul Scheurleer. En de veiligheidsadviseur van de veiligheidsregio moet bekennen dat hij zoiets nog niet eerder had gezien. "In de industrie gebruiken ze waterstof, maar in een woonwijk is het nieuw voor ons."

Ook de gemeente Goeree-Overflakkee en de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn betrokken bij het project. De veiligheidsregio heeft tal van eisen gesteld aan het huis. "De brandweer kent de installatie en gaat ermee oefenen. En er hangen waterstofmelders in het huis", vertelt adviseur Erik Hol. De installatie is goedgekeurd en wordt alleen gebruikt als er deskundigen aanwezig zijn.

Intensief meekijken

Ook Jean-Paul Scheurleer, initiatiefnemer van het Innovatiehuis (zoals het proefhuis met waterstof heet) vindt dat veiligheid veel meer prioriteit moet krijgen. "We moeten kunnen experimenteren, maar je zal de brandweerman maar zijn die uitrukt naar zo'n huis. Daarom moeten de overheid en de brandweer intensief meekijken met dit soort proeftuinen. Hier hebben we dat goed geregeld."

Volgens deskundigen is het van groot belang dat hulpdiensten weten welke technieken er in een woning aanwezig zijn. Dat zou eigenlijk voor elk huis bekend moeten zijn, zegt Rosmuller. "We denken in Nederland dat we het allemaal goed geregeld hebben, maar dat is voor die nieuwe technieken helemaal niet zo."