Boedapest staat stil bij 75 jaar bevrijding getto

In 1944 waren er nog zo'n 100.000 Joden in Boedapest. Een groot deel van hen kwam gedwongen in het ommuurde getto van de stad te wonen. Daar kwamen niet alleen mensen om door honger en kou, maar ook door het extreme geweld van de Pijlkruisers. Een aanzienlijk deel van de slachtoffers werd door leden van de Pijlkruisers doodgeschoten langs de oever van de Donau.

In totaal eiste de Holocaust in Hongarije het leven van meer dan 500.000 Joden.