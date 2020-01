Sociale media in Iran: 'Het is een lichtpuntje in het donker'

Ook Iraniërs in Nederland gebruiken vooral sociale media om op de hoogte te blijven van het nieuws in hun thuisland. "De staatsmedia vertellen alleen maar leugens en dat zijn mensen zat", vertelt Atti Bahadori. Ze vluchtte in 1989 naar Nederland en zet zich sindsdien in voor de Iraanse gemeenschap.

Om zich te behoeden voor nepnieuws, helpen Iraniërs elkaar. "We delen nieuwsberichten van sociale media vaak via WhatsApp-groepen en Instagram", aldus Bahadori. "Een aantal mensen zijn heel handig en kunnen snel uitzoeken of de berichten kloppen. Op die manier is iedereen snel op de hoogte."