Grote olievondst doet Surinamers dromen: 'Ons land zal nooit meer hetzelfde zijn'

Er zijn ook twijfels of de olievondst wel zo goed zal uitpakken voor de Surinamers. "Er kan veel fout gaan", waarschuwt Jurna. "In Venezuela, niet ver van Suriname, zijn de oliereserves destijds door oud-president Chavez ingezet voor zijn socialistische heilstaat. Het gaat daar nu heel erg slecht. Er is veel corruptie rond die oliegelden."

Daar is men in Suriname ook bang voor. "Ze zijn hier al volop bezig met goudwinning maar daar zien de mensen eigenlijk helemaal niets van. Dat verdwijnt naar het buitenland of naar bevriende politici van de regering. Ze vrezen dat het oliegeld straks in de verkeerde zakken verdwijnt en dat de bevolking er niet veel van zal merken."

Dat onderschrijft de Vereniging van Economisten ook. "Zelfs als we vandaag 1 miljard zouden krijgen uit de olie, dan nog weten we niet of dat verantwoord besteed zal worden door deze regering", zegt Winston Ramautarsing. "We zien constant verkeerde beleidsbeslissingen. En constant verrijking van toppers van de regering. Zonder dat aan de basis de economie wordt versterkt."