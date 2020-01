In een muur gevonden schilderij blijkt echte Gustav Klimt

Kunstkenners bevestigen dat het schilderij dat vorige maand in Italië bij toeval werd gevonden, inderdaad van de hand is van Gustav Klimt. Het schilderij Portret van een dame werd in 1997 gestolen uit het Museo d'Arte Moderna Ricci Oddi in Piacenza. Op het schilderij is een jonge vrouw met donker haar te zien.

Vorige maand verwijderden tuinmannen een stuk klimop van een muur van het museum. Vervolgens ontdekten ze in de muur achter een metalen deurtje een kleine ruimte met daarin een vuilniszak waar het doek in zat. De waarde ervan wordt geschat op 60 tot 100 miljoen euro.

Goede conditie

De Oostenrijkse jugendstilkunstenaar Klimt (1862-1918) schilderde het werk in de laatste jaren van zijn leven. Volgens deskundigen verkeert het in een uitermate goede conditie. Het is maar heel licht beschadigd; er zit een kras aan de rand van het schilderij. Mogelijk is dat het gevolg van het onhandig verwijderen van het doek uit de lijst.

Vorige maand zei een woordvoerder van de gemeente al dat het doek vermoedelijk niet 22 jaar op dezelfde plaats heeft gelegen. Daarvoor is de conditie te goed.

Wie achter de diefstal zit is niet bekend. Volgens de openbaar aanklager in Piacenza onderzoekt de politie sporen die zijn gevonden op het canvas. Mogelijk leiden die naar de dader.