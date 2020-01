Mallorca en Ibiza leggen alcoholmisbruik toeristen aan banden

Ervaringen Madrid

Het is de vraag of de maatregelen gaan helpen. Vijf jaar geleden voerde de gemeente Magaluf op Mallorca vergelijkbare maatregelen in. Het is onduidelijk of die effect hebben gehad.

In Madrid is de ervaring met het aanscherpen van alcoholregels wel goed. "Voor goedkope drank kon je hier vroeger terecht bij door Chinezen gerunde winkels die eindeloos open waren", zegt Zoutberg. "Groepen jongeren lieten zich toen helemaal vollopen op pleinen en parken. Ook hier mag dat niet meer na 21.00 uur 's avonds en je ziet: het is helemaal verdwenen."