Zeven Nederlanders opgepakt in groot Belgisch cocaïneonderzoek

De Belgische politie heeft zeven Nederlanders en drie Belgen opgepakt in een omvangrijk onderzoek naar cocaïnesmokkel. De politie kwam de groep op het spoor na de vondst van 413 kilogram cocaïne, vorige maand, in een container in de haven van Antwerpen. De smokkelwaar was afkomstig uit de Dominicaanse Republiek.

Een 51-jarige man uit het Belgische Boom wordt door de politie van Antwerpen gezien als spil in de zaak. Hij haalde als chauffeur containers op in de haven.

Transport gevolgd

Afgelopen maandag volgde de politie de man tijdens een nieuw transport, waarbij hij een container uit Ecuador naar een loods in Bornem bracht. Daar werd de verdachte lading door meerdere mensen overgeladen in twee bestelwagens. Speciale eenheden vielen daarop de loods binnen, waarbij alle verdachten werden gearresteerd. De chauffeur werd later thuis opgepakt.

In verborgen ruimtes van de bestelwagens werd 203 kilo cocaïne gevonden. Ook zijn wapens in beslag genomen. Bij een huiszoeking in Genk stuitte de politie op explosieven en meer wapens.

De politie vermoedt dat de organisatie verantwoordelijk is voor meer drugstransporten. Het onderzoek is nog bezig.