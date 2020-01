Recordvangst in België: 126 miljoen namaaksigaretten in beslag genomen

Het gaat onder meer om nagemaakte pakjes sigaretten van de merken Rothmans Blue, John Player Special en em@il. In totaal is voor 65 miljoen euro aan invoerrechten en belastingen ontdoken. Daarnaast hebben de fabrikanten ook een miljoenenverlies geleden door de namaaksigaretten.

In totaal werden drie leveringen in de omgeving van Antwerpen onderschept. Acht verdachten met naar eigen zeggen de Turkse nationaliteit zijn opgepakt.

Gevaar voor volksgezondheid

De sigaretten komen uit Zuidoost-Azië, maar het is voor de douane nog een raadsel hoe ze in België zijn beland. De douane vermoedt dat ze via de haven van Antwerpen zijn binnengekomen.

De namaaksigaretten zijn een nog groter gevaar voor de volksgezondheid dan normale sigaretten, waarschuwt een woordvoerder van de douane tegen de VRT. "Zulke namaaksigaretten worden in onhygiënische omstandigheden gemaakt, waarbij niemand controleert wat er precies in wordt gestopt."

Ook in Nederland worden regelmatig illegale sigarettenfabrieken opgerold. De FIOD waarschuwde in 2017 dat de productie naar West-Europa verschuift, omdat in andere delen van Europa strenger wordt gecontroleerd. Ook zijn de straffen in Nederland relatief laag in vergelijking met andere criminele activiteiten.