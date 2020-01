13, 14 en 16-jarige opgepakt na steekpartij 's-Gravenzande

De politie heeft twee meisjes van 13 en 14 en een jongen van 16 aangehouden na een steekpartij gisteravond in 's-Gravenzande. Bij het incident raakte een 16-jarige jongen gewond. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 19.30 uur kreeg de politie een melding dat er een jongen was neergestoken in een park, meldt Omroep West. Kort daarna werd de 16-jarige verdachte aangehouden. Later op de avond werden de meisjes opgepakt. Of ze alle drie verdacht worden van het neersteken van de jongen, is niet bekendgemaakt. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden.

De verdachten zitten nog vast. De politie hoopt in contact te komen met getuigen. Wie meer weet, wordt verzocht contact op te nemen.

De politie laat weten dat er de laatste tijd meerdere ernstige incidenten zijn geweest met steekwapens waar minderjarigen bij betrokken zijn. "Dat is een zorgelijke ontwikkeling."