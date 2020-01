Burgemeester Oostzaan sluit sportcomplex OFC om gevaar openbare orde

De gemeente Oostzaan sluit per direct het complex van voetbalclub OFC omdat volgens de burgemeester de orde en veiligheid niet kunnen worden gewaarborgd. Bezoekers van de club en omwonenden zouden zich niet veilig voelen.

Volgens de burgemeester komt dat onder meer door recente publicaties over "een mogelijke link tussen OFC, aangetroffen handgranaten, schietpartijen, een veroordeling wegens witwassen en een ontbrekende transparantie over de geldstromen van de club".

De problemen spelen al langer. De FIOD deed in 2016 een inval en nam onder meer papieren en harddrugs in beslag. De twijfels spitsten zich toe op de rol van de voorzitter, die de club zou gebruiken om crimineel geld wit te wassen. Deze verdenkingen zijn nooit bewezen.

Onacceptabel

De gemeente is sinds juni vorig jaar met het bestuur van de club in gesprek om transparantie te geven over de financiën. De gemeente noemt het onacceptabel dat er criminele activiteiten op het terrein van de club zouden plaatsvinden of dat de club ermee in verband wordt gebracht.

De gemeente had de club een ultimatum gesteld. Als er voor morgen geen openheid gegeven zou zijn over het geld, zou de gemeente de club sluiten. De burgemeester is nu dus al tot sluiting overgegaan, vooral vanwege het onveilige gevoel dat veel mensen hebben.

De komende vier weken blijft de club gesloten, zegt burgemeester Meerhof. "De termijn van vier weken geeft ons de tijd om samen met de vereniging en inwoners tot een schone club te komen. Er is een groot maatschappelijk belang bij deze club waar jong en oud kan samenkomen om te voetballen."

Naast financiële transparantie wil de gemeente bewijs zien dat alle banden met een voor witwassen veroordeeld persoon zijn verbroken. "Ik doe ook een oproep aan de leden om afstand te nemen van de voorzitter en samen met ons en elkaar te werken aan een schone club waar het fijn voetballen is."

Politieonderzoek loopt nog

Of de club ook echt iets te maken heeft met criminele activiteiten, is niet bewezen. Daar doet de politie onderzoek naar, meldt een woordvoerder van de gemeente.

Volgens NH Nieuws staan voor het sportcomplex meerdere politiewagens. Niemand mag het terrein nog op. De club was niet bereikbaar voor commentaar.