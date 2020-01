Oekraïnse premier biedt ontslag aan na gelekte audiotapes

De Oekraïense premier Honcharuk heeft zijn ontslag aangeboden in een brief aan president Zelensky, zegt hij in een Facebookpost.

De ontslagbrief komt daags nadat Honcharuk op gelekte audiotapes had gezegd dat de president niets van economie snapt. In zijn brief schrijft de premier dat de president "een model van eerlijkheid" is. "Om elke twijfel over respect en vertrouwen in de president weg te nemen, heb ik een ontslagbrief geschreven."

Zelensky neemt het ontslag in overweging, zegt hij tegen persbureau Reuters. Het parlement moet instemmen met het ontslag.

Honcharuk en Zelensky traden in april vorig jaar aan. De televisiekomiek Zelensky versloeg zonder politieke ervaring ruimschoots de zittende president Porosjenko.