Opperste leider Iran leidt vrijdaggebed voor het eerst in jaren

De feitelijke machthebber van Iran ayatollah Ali Khamenei leidt voor het eerst in acht jaar het vrijdaggebed in Teheran. Dat doet hij in een periode van protesten over het neerhalen van een Oekraïens passagiersvliegtuig bij Teheran, waarbij ruim een week geleden alle 176 inzittenden omkwamen. Iran sprak aanvankelijk van een ongeluk, maar toen de bewijzen zich opstapelden erkende de regering dat het toestel uit de lucht was geschoten.

Khamenei leidt het gebed alleen bij bijzondere gelegenheden. De laatste keer dat hij in gebed voorging was in 2012 tijdens de viering van de 33ste verjaardag van de islamitische revolutie. Iran-deskundigen zeggen dat Khamenei vandaag zal proberen de gemoederen te kalmeren.

Duizenden mensen zijn de afgelopen dagen de straat op gegaan, voornamelijk studenten. Ze zijn boos dat de autoriteiten eerst dagenlang hebben gelogen. Pas onder druk van foto's en video's op sociale media en bewijsmateriaal dat door buitenlandse inlichtingendiensten was verzameld, sprak de regering van "een menselijke fout".

Op beelden van de demonstraties die zijn gedeeld is te zien dat ordetroepen kogels en traangas op demonstranten afvuren. De autoriteiten spreken tegen dat er geweld is gebruikt.