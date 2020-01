Restaurant wereldberoemde Franse kok verliest na 55 jaar driesterrenstatus

L'Auberge du Pont-de-Collonges, het restaurant van de in 2018 overleden wereldberoemde chef-kok Paul Bocuse, is na ruim een halve eeuw zijn driesterrenstatus kwijt. Franse media spreken van een "aardbeving in de culinaire wereld".

Het restaurant, in Collonges-au-Mont-d'Or ten noorden van Lyon, kreeg zijn derde Michelinster in 1965 en was het oudste driesterrenrestaurant ter wereld. Het restaurant wordt gezien als een van de grondleggers van de huidige manier van koken.

In de Michelingids 2020 heeft het restaurant nog twee sterren. Critici zeggen dat het restaurant de drie sterren al jaren niet meer verdiende. Rapporteurs zouden kritische noten achterwege hebben gelaten vanwege de status van het restaurant en de reputatie van chef-kok Bocuse.

Paul Bocuse overleed in 2018 op 91-jarige leeftijd. Hij stierf in dezelfde kamer boven het restaurant waar hij in 1926 werd geboren.