A4 bij Leidschendam richting Amsterdam dicht na ongeluk

Door een ongeluk bij Leidschendam is de A4 in de richting van Amsterdam dicht. Rond 06.00 uur botsten meerdere auto's op elkaar tussen het knooppunt Prins Clausplein en Leidschendam.

Rijkswaterstaat verwacht dat de weg tot na de ochtendspits dichtblijft. Verkeer kan omrijden via de parallelbaan of de A44 via Wassenaar.

Over gewonden kan de politie nog niets zeggen. Er is een traumahelikopter opgeroepen.