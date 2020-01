Toch Amerikaanse gewonden bij Iraanse vergeldingsactie

Bij de Iraanse raketaanvallen van vorige week op Amerikaanse doelen in Irak zijn wel degelijk militairen gewond geraakt. President Trump zei na de acties dat er geen Amerikaanse gewonden waren, maar een woordvoerder van de legerleiding zegt nu dat elf militairen een hersenschudding hebben opgelopen.

Iran vuurde vorige week raketten af op de Iraakse Ain al-Asad-luchtmachtbasis, waar ook veel Amerikanen zitten. Ook werd een basis in het Koerdische noorden van Irak bestookt. De aanvallen waren een vergelding voor de liquidatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door de VS, op 3 januari in Bagdad.

Trump zei na de vergeldingsactie dat er "geen Amerikaanse doden of gewonden" waren gevallen. Een defensiewoordvoerder zegt dat er dus wel elf militairen een hersenschudding hebben. Een aantal van hen is uit voorzorg naar militaire ziekenhuizen in Koeweit en Duitsland gebracht.

Zo reageerde Trump vorige week op de Iraanse aanval: