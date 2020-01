Minder pakketjes te laat in december, wel 'bizar veel' klachten over kerstpost

Webwinkels en pakketbezorgers hebben in december - procentueel gezien - minder pakketjes te laat bezorgd dan andere jaren. Vooral in de Sinterklaas-periode waren de prestaties een stuk beter dan in 2018. Afgelopen 5 december kwam 3,5 procent te laat, in 2018 was dat nog 5,5 procent.

Wat minder goed ging, was de bezorging van de kerstkaarten door PostNL. Een derde van de deelnemers aan een onderzoek van Q&A meldt dat kerstkaarten pas na Kerstmis, of zelfs na Oud en Nieuw, op de deurmat vielen.

Volgens onderzoeker Frank Quix van Q&A heeft een reclamecampagne van de webshops en pakketbezorgers goed gewerkt. "Daarin werd consumenten vanaf begin november al opgeroepen cadeautjes op tijd te bestellen en niet te wachten tot het laatste moment. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Wat ook hielp is dat de impact van Black Friday enorm groeide afgelopen jaar, en dat was een week voor Sinterklaas. Mensen hadden dus een hele week de tijd om te bestellen."

Wat er met de kerstpost aan de hand was, weet Quix niet. "Het is in ieder geval geen beste prestatie als 36 procent van de mensen zegt dat er kaarten te laat zijn gekomen. 36 procent is echt bizar veel."

'Veel kaarten op tijd'

In het NOS Radio 1 Journaal zegt PostNL zich niet te herkennen in de resultaten van het Q&A-onderzoek. "Er is heel veel goed gegaan", zegt woordvoerder Tahira Limon. "Een klein deel is vertraagd en dat vinden we vervelend. Dat gebeurt elk jaar. Op een normale dag brengen we in het land 7 miljoen brieven rond, in de kersttijd is dat het dubbele."

Ze spreekt tegen dat PostNL de zaakjes niet op orde had. "Heel veel collega's hebben extra gewerkt. Op maandag voor Kerst, normaal geen bezorgdag, is er ook gewerkt."

PostNL bezorgt naar eigen zeggen nog "tientallen miljoenen" kerstkaarten per jaar. Eind vorige eeuw waren dat er nog 200 miljoen.

Het postbedrijf wil geen eigen cijfers geven over het aantal te laat bezorgde kerstwensen. "Wij rapporteren elk kwartaal onze prestaties. De laatste keren is steeds 95 procent op tijd aangekomen. Daar streven we nog steeds naar. In februari zullen we rapporteren over het afgelopen kwartaal."