Chinese economie met 'slechts' 6,1 procent gegroeid

De Chinese economie is vorig jaar gegroeid met 6,1 procent, het laagste percentage in bijna dertig jaar. In 2018 was de groei nog 6,6 procent. Dat was ook al het laagste groeipercentage sinds 1990.

Het voor Chinese begrippen lage groeicijfer is een gevolg van de handelsoorlog met de Verenigde Staten en de afvlakkende binnenlandse bestedingen. De regering in Peking had voor afgelopen jaar gemikt op een groei tussen 6 en 6,5 procent.

In een verklaring zegt de regering dat de economie kampt met een "neerwaartse druk". Ook zijn er volgens Peking meer internationale "bronnen van instabiliteit".

Woensdag zetten China en de Verenigde Staten een eerste stapje richting beëindiging van de al bijna twee jaar durende handelsoorlog. Vice-premier Liu he en president Trump tekenden toen een eerste handelsakkoord tussen de grootste economieën ter wereld.

Laagste geboortecijfer ooit

De Chinese overheid heeft ook nieuwe geboortecijfers gepubliceerd; die waren sinds de oprichting van de Volksrepubliek in 1949 niet zo laag. Het aantal geboren baby's kwam uit op 10,5 per 1000 Chinezen. Dat is een iets hoger cijfer dan Nederland (9,8 per 1000).

China heeft in 2015 de eenkindpolitiek afgeschaft, als maatregel tegen de vergrijzing. Toch stijgt het geboortecijfer dus niet.