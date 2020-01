Nederlandse landbouwexport nooit eerder zo hoog

Onder meer door de stikstofcrisis is er discussie over de toekomst van de agrarische sector in Nederland. In het rapport wordt de vraag opgeworpen hoe logisch het is dat een klein land als Nederland de tweede exporteur van landbouwproducten ter wereld is.

"We exporteren al jaren veel", zegt Poppe. "Dat heeft ook te maken met de ligging van ons land aan zee, met een groot Europees achterland. Maar daar hangt wel milieuvervuiling aan vast, bijvoorbeeld door stikstof".

Volgens Poppe heeft de export ook veel voordelen, in de vorm van inkomen voor boeren en transporteurs. Daarnaast zorgt het ervoor dat het landschap beheerd wordt, wat voordelen heeft voor de biodiversiteit.

Echte prijs

"Maar je kunt je wel afvragen of die laatste 10 of 20 procent aan export de extra milieuvervuiling waard is", zegt Poppe. Daar wordt niet altijd even veel aan verdiend en het kan wel milieuvervuiling schelen.

In het rapport wordt besproken of de milieukosten, bijvoorbeeld de schade door stikstof, kunnen worden doorberekend in de prijzen. "Dan worden de producten wat duurder en zal de export iets teruglopen", zegt Poppe. "In zijn algemeenheid bevelen wij als economen aan: betaal de echte prijs, en dan moet je milieu-effecten meenemen", zegt hij.