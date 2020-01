CDA en D66 willen opheldering over doorvliegen boven Iran

Regeringspartijen CDA en D66 willen opheldering van het kabinet over het doorvliegen boven Iran door KLM ondanks de Iraanse raketaanvallen op een militaire basis in Irak.

De aanvallen vonden plaats in de nacht van 7 op 8 januari. KLM besloot pas woensdagochtend 8 januari om niet meer boven Irak en Iran te vliegen. Dat was na de ramp waarbij de Iraanse luchtafweer bij vergissing een Oekraïens passagiersvliegtuig bij Teheran neerhaalde.

CDA en D66 betwijfelen of KLM de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft opgevolgd. In het rapport na de ramp met de MH17 heeft de OVV elf aanbevelingen gedaan, onder meer dat staten, luchtvaartautoriteiten en luchtvaartmaatschappijen meer informatie moeten uitwisselen over conflictgebieden en mogelijke bedreigingen voor de burgerluchtvaart. CDA en D66 willen nu dat minister Van Nieuwenhuizen de navolging daarvan nader onderzoekt.

Bittere lessen

D66-Kamerlid Sjoerdsma: "MH17 heeft ons bittere lessen geleerd over vliegveiligheid. Nu is er wéér een passagiersvliegtuig door een raket neergehaald. We verwachten dat het kabinet alles op alles zet om de vliegveiligheid te verbeteren."

D66 pleitte er eerder al voor dat Europees wordt aangestuurd waar wel en niet veilig gevlogen kan worden: dat zou de Europese luchtvaartorganisatie EASA voortaan moeten bepalen. Sjoerdsma: "Het moet niet uitmaken of je als passagier in een KLM-toestel stapt, bij Delta Air Lines of ergens anders."