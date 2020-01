Bewoners Gronings dorp nemen heft in eigen hand tegen leegloop

Wat is er mis met wonen in een dorp? Niets, zeggen de inwoners van het Groningse Sauwerd. Zij zijn samen de strijd aangegaan tegen de leegloop van hun dorp. Om krimp tegen te gaan werden honderden inwoners mede-eigenaar van de enig overgebleven supermarkt in het dorp.

Ellie van den Bos, een van de initiatiefnemers achter de corporatie, zegt dat het idee uit nood is geboren. "Zonder een supermarkt verdwijnt de laatste mogelijkheid om hier boodschappen te doen en daarmee ook de leefbaarheid van het dorp."

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat onder meer in het uiterste noorden en zuiden mensen nog altijd wegtrekken uit dorpen. Naar aanleiding daarvan vraagt presentator Winfried Baijens zich in een nieuwe aflevering van de YouTube-serie Achter de headlines zich af wat er mis is met het leven in een dorp?