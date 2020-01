Waarom Gambiaanse taxi's reclame maken voor een restaurant in Heerhugowaard

In de Gambiaanse hoofdstad Banjul kun je ze zomaar tegenkomen: Taxi's of bussen met naam van pannenkoekenrestaurant De Bolle Buik. Een beetje vreemd, want dit restaurant is te vinden in Heerhugowaard.

Het is geen campagne om een tweede pannenkoekenrestaurant in Gambia te openen, zegt eigenaar Marvin Vader. Hij legt uit dat het een gevolg is van een actie van de vorige eigenaar.

"Ik heb dit restaurant zes jaar geleden overgenomen. De vorige eigenaren hebben vijftien jaar geleden een taxi naar Gambia gebracht", vertelt hij aan NH Nieuws. "De taxi was een soort microkrediet voor een Gambiaanse jongen, zodat hij daarmee een taxibedrijf kon beginnen."

Taxibedrijf

Die jongen heet Lamin en sinds 2005 runt hij in de hoofdstad Banjul taxibedrijf De Bolle Buik. "Inmiddels rijden er acht auto's rond", vertelt voormalig eigenaar van het restaurant Gerrit van der Meer. "En al die chauffeurs onderhouden zo hun familie."

Behalve zes taxi's rijden er ook twee schoolbussen van De Bolle Buik door Banjul. De wagens komen bijna allemaal uit Nederland. "Voordat ze weggaan worden ze hier in de garage gekeurd, daarna gaan ze per schip naar Dakar", vertelt Van der Meer. "Vanaf daar rijden ze over de weg verder naar Gambia." Eenmaal aangekomen in Banjul worden de wagens overgespoten in de bedrijfskleuren.