Ruim 500 varkensboeren melden zich voor stopsubsidie

Er hebben zich 503 varkenshouders gemeld voor de uitkoopregeling voor boeren. Dat zijn er zo'n tweehonderd meer dan gedacht. De boeren kunnen een subsidie krijgen om te stoppen met hun bedrijf.

De regeling, waar tot nu toe 180 miljoen euro voor is vrijgemaakt, is bedacht om een einde te maken aan de stankoverlast in de buurt van varkenshouderijen, maar is door de stikstofproblematiek meer in de belangstelling komen te staan.