Advocaat: Van Laarhoven te ziek om naar gevangenis te gaan

De verdediging van Johan van Laarhoven spant een kort geding aan tegen de staat om af te dwingen dat hij na terugkeer voor behandeling naar een ziekenhuis gaat. De voor witwassen veroordeelde voormalige coffeeshophouder is na vijf jaar cel in Thailand op weg naar Nederland, waar hij de rest van zijn straf mag uitzitten.

Minister Grapperhaus heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat Van Laarhoven naar een gevangenis wordt overgebracht, waar bij bezocht kan worden door familie en vrienden. Grapperhaus reisde in 2019 zelf naar Thailand af om Van Laarhoven naar Nederland te halen. De Nederlander zou in Thailand onder erbarmelijke omstandigheden vastzitten.

Volgens advocaat Geert-Jan Knoops gaat Van Laarhoven naar de gevangenis in Vught. Daar wordt hij binnen 24 uur medisch onderzocht, waarna besloten wordt waar hij heen moet.

Onacceptabel

"Dat is voor ons niet acceptabel. Hij is niet te behandelen in de gevangenis. Voor de aandoeningen die hij heeft, is een team van specialisten nodig. Los van het menselijke aspect dat hij eerst even op adem zou moeten kunnen komen," zegt Knoops. Ook het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen voldoet volgens Knoops niet. "Ik heb heel slechte ervaringen met het gevangenisziekenhuis."

Knoops zegt dat Van Laarhoven door zijn jarenlange verblijf in een Thaise cel te ziek en te verzwakt is om hier weer direct naar de gevangenis te gaan. Het kort geding dient morgenmiddag om 14.00 uur bij de rechtbank in Den Haag.

Van Laarhoven moet nog minstens 19 maanden uitzitten in Nederland. Zijn advocaten hebben daarvoor een gratieverzoek ingediend.