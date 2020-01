Duitsland trekt miljarden uit voor compensatie sluiting kolencentrales

Duitsland reserveert ruim 4 miljard euro om energiebedrijven te compenseren die getroffen gaan worden door de sluiting van kolencentrales. Dat heeft de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz vandaag aangekondigd.

Bijna een jaar geleden adviseerde een commissie dat Duitsland binnen twintig jaar moet stoppen met het gebruik van kolen om stroom op te wekken. Volgens dat advies zou uiterlijk in 2038 de laatste Duitse kolencentrale dicht moeten.

Vandaag maakte de Duitse regering meer details bekend over de weg naar die Kohleausstieg. Onder meer dus over de compensatie voor de kolenbedrijven, waar gisteren tot diep in de avond over is onderhandeld met de bedrijven.

De toegezegde miljarden staan los van de ruim 40 miljard euro die vorig jaar werden beloofd aan gebieden die sterk afhankelijk zijn van de kolenmijnen. Met het geld kunnen de regio's hun economie omvormen.

In die regio's is er verdeeldheid en zijn veel zorgen over onder meer de werkgelegenheid, zoals blijkt uit deze reportage uit de stad Peitz en in onderstaande video over het dorp Proschim: