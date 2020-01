Geuzenpenning naar Saudische mensenrechtenorganisatie

De Saudische mensenrechtenorganisatie ACPRA krijgt de Geuzenpenning voor 2020. Volgens de organisatie die de penning uitreikt, probeert ACPRA met "veel moed" en tegen "een zeer zware prijs" de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië te verbeteren.

ACPRA is de in 2009 opgerichte Saudi Civil and Political Rights Association, ook bekend als 'Hasm'. Het is een van de weinige mensenrechtenorganisaties in het land die onafhankelijk opereren. ACPRA probeert Saudiërs bewust te maken van mensenrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting.

De Saudische overheid probeert de organisatie monddood te maken. Sinds 2011 worden er regelmatig leden gearresteerd. In 2013 heeft een Saudische rechtbank de organisatie verboden. Volgens de rechter heeft ACPRA de rechtspraak beledigd en is de organisatie schadelijk voor de reputatie van Saudi-Arabië.

Grote hervormingen

Het Saudische regime zet ook de anti-terrorismewet in tegen ACPRA. Met die wet uit 2014 kan het ministerie van Binnenlandse Zaken Saudiërs te pas en te onpas arresteren en opsluiten. Volgens Amnesty International wordt de wet gebruikt tegen bijna iedereen die kritiek heeft op de staat.

Toch blijft ACPRA zich in Saudi-Arabië inzetten voor grote hervormingen, zoals een democratisch gekozen parlement, onafhankelijke rechtspraak en een scheiding van de machten. ACPRA heeft bij de koning geklaagd over de behandeling van gevangenen en helpt families van mensen die vastzitten met juridische bijstand.

Op 13 maart wordt de Geuzenpenning voor hedendaagse vrijheidsstrijders en mensenrechtenactivisten uitgereikt in de Grote Kerk in Vlaardingen.