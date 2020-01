Weggevoerde slachtoffers Holocaust keren terug in lichtmonument

Ook in Delfzijl ligt een stapel stenen van Roosegaarde. "Wij hebben het werk in het station gezet, omdat dit gebouw het laatste is dat de slachtoffers hebben gezien", vertelt Elex Kappen van het lokale herdenkingscomité, terwijl hij knielt bij een stapeltje van Roosegaardes stenen. "Delfzijl is een van de eerste plaatsen waar de Joodse bevolking is weggehaald. Het is een beladen plek en daarom vonden we het belangrijk om dit hier te plaatsen."

'Jullie moeten weg'

Op 11 maart 1942 werden Joden in Delfzijl gedwongen om te vertrekken naar Amsterdam. Dat gebeurde in een vrij vroeg stadium van de oorlog omdat de bezetter dacht dat Joden in havenplaatsen anders zouden ontsnappen naar Scandinavië of Engeland. Na de oorlog keerde slechts een enkeling terug naar Delfzijl, de 300 jaar oude Joodse gemeente van de stad is sindsdien verdwenen.

"Tegen zoveel onschuldige mensen is gezegd: wij willen jullie niet meer hebben in onze samenleving, jullie moeten weg. Dit monument helpt misschien om daar toch eens over na te denken", zegt Kappen. "Dat je beseft hoe erg het is om dat te horen. En dat dit ook weer terug kan komen."

Roosegaarde merkte dat ook in de gesprekken die hij had met nabestaanden. "De vrijheid van vandaag heeft een soort kwetsbaarheid. Oorlog kan zo weer gebeuren, het thema is nog steeds heel actueel. Dat vind ik heel indrukwekkend. Dit kunstwerk gaat over de Joodse traditie, over het belang van vrijheid, maar ook over de toekomst. Dat je ernaar kunt kijken en kunt denken: wat betekent die vrijheid voor mij eigenlijk?"