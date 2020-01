Zorgen om vogelgriep, pluimveesector wil ophokplicht

Hij is niet de enige die er zo over denkt. De brief die wordt verstuurd naar minister Schouten is ook ondertekend door onder meer de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), LTO en de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens.

Virus is erg actief

Hennie de Haan, voorzitter van de NVP, zegt dat boeren op hun hoede zijn. "Zeker nu er volgende week een koudefront is voorspeld in het oosten. Dan heb je kans dat wilde vogels, die daar nu nog zitten omdat er geen echte vorst is geweest, naar Nederland trekken. Ze kunnen het virus met zich meedragen. Het virus is erg actief en het verspreidingsgebied groot."

Boeren kunnen, naast hygiënische maatregelen nemen, nog wat andere dingen doen. "Zoals zorgen dat ze geen dieren exporteren naar de landen waar het virus heerst. Die afspraken hebben we ook al gemaakt. Er worden nog weleens dieren geslacht in Polen omdat we in Nederland soms een tekort hebben aan slachtcapaciteit. De oproep is nu om ze gewoon in Nederland te slachten."