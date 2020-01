Hennepplantage gevonden in holle ruimte onder Belgische brug

In België is een hennepplantage met 250 wietplanten gevonden in een brug over de rivier de Leie, nabij de Vlaamse plaats Wielsbeke.

De plantage werd ontdekt, omdat iemand zwarte rook uit de brug zag komen. Door kortsluiting was er brand ontstaan in de kwekerij. De brandweer trof vervolgens de plantage aan in het holle gedeelte van de zogenoemde kokerbrug.