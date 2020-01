Vrijwilligers helpen Australische boeren: 'Mooier cadeau had niet gekund'

In de bosrijke gebieden van Australië staan huizen soms nog overeind, maar is alles daaromheen verwoest. Als boeren hun vee veilig wisten te stellen, kampen ze nu met een nieuw probleem: hoe houden zij hun beesten bij elkaar en wilde dieren buiten de deur?

Door de bosbranden is een gebied twee keer zo groot als Nederland verbrand. De financiële schade loopt in de miljarden dollars. Een acuut probleem voor boeren als er een brand over hun grond is geraasd, is dat hun land niet meer is afgebakend.

De kilometers lange hekken die de honderden hectares land normaal gesproken begrenzen, zijn nu gesmolten of weggebrand. Die hekken op eigen gelegenheid repareren duurt maanden en een aannemer inhuren kost tienduizenden dollars.

Kangoeroes buiten houden

Ben Lans woont in Braidwood, op drie uur rijden ten zuiden van Sydney en bezit 40 hectare grond. Samen met zijn drie volwassen kinderen en zijn vrouw verdedigde hij zijn huis urenlang tegen de muur van vlammen die was opgerukt tot aan de voordeur.

Hoewel de bosbrand is afgewend, zijn de gevolgen daarvan dat allerminst. Lans' land was afgezet met hekken. "Om dieren binnen te houden en kangoeroes en andere dieren buiten. Maar van die hekjes is niets over."

En dus moet Lans aan de slag om zijn vee te beschermen: