Hoofdrolspeler in Oekraïne-affaire: Trump wist precies wat er gaande was

President Trump was volledig op de hoogte van het plan om Oekraïne onder druk te zetten om een onderzoek te beginnen tegen de zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Het doel was om Biden te beschadigen. Dat zegt de Oekraïens-Amerikaanse zakenman Lev Parnas, een naaste medewerker van Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani in interviews met Amerikaanse media.

Het Oekraïne-plan staat centraal in de impeachment-zaak die het Huis van Afgevaardigden vannacht bij de Senaat heeft aangebracht. In die zaak draait het om de vraag of de president zijn macht heeft misbruikt. Heeft hij de regering van Oekraïne onder druk gezet om een corruptieonderzoek tegen Hunter Biden te beginnen? De start van zo'n onderzoek zou Joe Biden flinke schade berokkenen in de strijd om het Amerikaanse presidentschap.

Groen licht van no. 1

Volgens Lev Parnas is Oekraïne onder druk gezet en gebeurde dat met instemming van Trump, die ook voortdurend op de hoogte werd gehouden. "Ik durf mijn leven te verwedden dat Trump precies wist wat er aan de hand was en wat Rudy Giuliani in Oekraïne aan het doen was", zei Lev Parnas tegen The New York Times.

Hij leidt dat onder andere af uit sms'jes die Giuliani heeft verstuurd. Een van die sms'jes gaat over het verkrijgen van een visum voor een Oekraïense ambtenaar die betrokken was bij het formuleren van de aanklacht tegen Hunter Biden. "Het gaat lukken, ik heb no. 1 mee", schreef Giuliani. Met 'no. 1' zou Trump zijn bedoeld.

In een interview met het tv-station MSNBC zei Parnas dat hij als persoonlijk boodschapper van de president naar Oekraïne reisde. Ontmoetingen vorig jaar tussen de Oekraïense president Zelensky en Trump, en ontmoetingen tussen Zelensky en vicepresident Pence, werden afgezegd omdat het corruptieonderzoek tegen Hunter Biden nog niet was begonnen.

Parnas sprak nooit zelf met Trump over deze zaak, maar kreeg van Giuliani te horen dat de president van alles op de hoogte werd gehouden. Giuliani zegt in een reactie dat Parnas liegt. "Ik heb medelijden met hem", zegt hij tegen persbureau AP. "Ik dacht dat hij eerlijk was. Ik had het mis."

Strafzaak

De plotselinge bekentenissen van Parnas houden verband met zijn vervolging voor het schenden van de wet op campagnefinanciering. Hij zegt onschuldig te zijn. De aanklagers in deze zaak willen het onderzoek uitbreiden naar de bemoeienissen van Parnas met de Oekraïne-affaire. "Wij willen heel graag een verklaring afleggen", zegt Parnas advocaat in The New York Times.

