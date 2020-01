Opnieuw grote cocaïnevondst in bananen Vlissingen

In de haven van Vlissingen is door de douane 921 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een container met bananen.

De container kwam uit Ecuador. De drugs werden ontdekt met behulp van een mobiele scan. De cocaïne is inmiddels vernietigd, meldt de politie Zeeland. Er zijn nog geen mensen aangehouden.

De afgelopen maanden zijn meerdere drugsvondsten gedaan in de haven van Vlissingen, meldt Omroep Zeeland. Half december werd er 1200 kilo gevonden, eind november nog 750 kilo en begin november ook ruim 700 kilo. Alle keren zaten de drugs verstopt tussen bananen.