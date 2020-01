Van Laarhoven vraagt al jarenlang om gerechtigheid, nu komt hij terug

Vijf jaar lang zat Johan van Laarhoven vast in Thailand. De oud-coffeeshophouder vindt zelf dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Daarom vecht hij al jaren voor gerechtigheid. "Ik heb mijn geld legaal verdiend in Nederland en heb alle belastingen betaald", schreef hij in augustus vanuit zijn Thaise cel. Van Laarhoven is nu op weg naar Nederland.

De 59-jarige Tilburger begon in de vroege jaren 80 met coffeeshop Ochtendgloren in Tilburg. Hij bouwde het bedrijf uit tot keten The Grass Company, met vier grote coffeeshops in Tilburg en Den Bosch. In 2008 verhuisde hij naar Thailand, met zijn vrouw Tukta. Drie jaar later verkocht hij zijn aandeel in The Grass Company.

In 2014 werd hij opgepakt door de Thaise politie, na een Nederlands rechtshulpverzoek. Een jaar daarop kreeg hij een gevangenisstraf van 103 jaar, waarvan hij er 20 moest uitzitten, voor het witwassen van geld dat is verdiend met softdrugshandel. Zijn vrouw kreeg 20 jaar.

Grapperhaus naar Thailand voor Van Laarhoven

Ook de definitieve vonnissen van augustus vorig jaar resulteerden in jarenlange celstraffen. Enkele dagen voor die uitspraak was minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid naar Bangkok gereisd om met zijn Thaise ambtgenoot en met de premier over de zaak-Van Laarhoven te spreken. Dat waren "bemoedigende gesprekken".

De Tweede Kamer had de minister opgeroepen zich met zaak te bemoeien. Aanleiding was een kritisch rapport van de Nationale ombudsman. Die vond dat het Openbaar Ministerie, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie onzorgvuldig waren toen zij de Thaise autoriteiten in 2014 om hulp vroegen. In Nederland loopt sinds 2011 een onderzoek naar Van Laarhoven vanwege het witwassen van drugsgeld, belastingontduiking en lidmaatschap van een criminele organisatie.

In het rechtshulpverzoek aan Thailand werden Van Laarhoven en zijn vrouw genoemd als verdachten. Volgens de ombudsman was dat de aanleiding voor Thais onderzoek naar het stel, dat uiteindelijk leidde tot hun lange celstraffen.