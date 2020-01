Nieuwste Star Wars is zevende Disney-film uit 2019 die miljard oplevert

De nieuwste Star Wars-film The Rise of Skywalker heeft wereldwijd meer dan een miljard dollar opgebracht. De film is daarmee de zevende productie van Disney uit 2019 die door de grens van een miljard breekt.

Ook recente Disney-films als Frozen 2, Captain Marvel en The Lion King haalden vorig jaar meer dan een miljard op. In totaal verdiende het Amerikaanse bedrijf vorig jaar een recordbedrag van meer dan 11 miljard dollar met films.

Daarmee kende Disney het succesvolste jaar ooit voor een productiebedrijf in de filmindustrie. Sterker: acht van de tien films die in 2019 het meeste geld opleverden, waren van Disney.

Star Wars-succes

In 2012 kocht Disney de rechten van Star Wars voor ruim 4 miljard dollar. Die investering blijkt achteraf een schot in de roos. The Rise of Skywalker had 28 dagen nodig om meer dan een miljard dollar op te leveren.

Dat is overigens wel minder snel dan de vorige Star Wars-delen van Disney, The Force Awakens (2015) en The Last Jedi (2017), die daar respectievelijk 11 en 19 dagen voor nodig hadden.

Nieuwe films

De komende jaren moet Disney het even zonder Star Wars-films doen. The Rise of Skywalker is het laatste deel in de originele verhaallijn van het populaire sciencefiction-universum, die over in totaal negen films tussen 1977 en 2019 werd verteld.

Momenteel wordt er druk gewerkt aan een nieuwe verhaallijn. De eerste film uit die reeks moet in 2022 verschijnen.