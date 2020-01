Voor het eerst meer dan 9 miljoen werkenden

Het aantal mensen met betaald werk was nog nooit zo hoog. De afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden voor het eerst boven de 9 miljoen personen.

Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met 21.000 gedaald naar 302.000 in december, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het rekent iemand als werkloze als die geen betaalde baan heeft, recent werk heeft gezocht en direct beschikbaar is.

Nog eens 3,7 miljoen mensen in de leeftijden tussen 15 en 75 jaar werken niet. Omdat zij om uiteenlopende redenen ook niet zoeken naar een baan, worden zij door het CBS niet tot de beroepsbevolking gerekend. Ook deze groep is de afgelopen tijd iets kleiner geworden.

Het aantal werklozen is na een lichte stijging weer terug op het niveau van het tweede kwartaal in 2019. Maar doordat de beroepsbevolking is gegroeid, is het werkloosheidspercentage nu lager.

Werk vinden gaat makkelijker

Van de werklozen hebben 223.000 mensen een WW-uitkering van het UWV. Dat is 15 procent minder dan in 2018.

In alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen af, maar het meest in de agrarische sector, zorg- en welzijnsberoepen en pedagogische beroepen. Ook het aantal 50-plussers met WW is sterk afgenomen.

Enerzijds is het makkelijker om werk te vinden, anderzijds is de maximale duur van de WW afgebouwd naar 24 maanden. Welk deel van de mensen met een WW-uitkering is doorgestroomd naar de bijstand, meldt het CBS niet.

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is wel afgenomen van 414.000 in januari vorig jaar, tot 399.000 in november.